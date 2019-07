Parkchaos in Mönchengladbach : Rheydter CDU sieht Grillverbot im Stadtwald als letztes Mittel

Der Stadtwald in Rheydt lockt viele Gruppen zum Grillen um den See am Fuße der Rheydter Höhe. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)/Reichartz, Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Die CDU wendet sich gegen die Auswüchse der Freizeit-Übernutzung des Rheydter Stadtwaldes. Die derzeitigen Zustände „dürfen nicht toleriert werden“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Friedhelm Ruf

Die Rheydter CDU will die „Auswüchse der Freizeit-Übernutzung“ des Stadtwaldes nicht hinnehmen. In der jüngsten Kreismitgliederversammlung der Union in Mönchengladbach beauftragte sie einstimmig die CDU-Ratsfraktion, Vorschläge zu machen, wie die Situation im Stadtwald so geordnet werden kann, dass alle Interessen von Nutzern und Anwohnern gewahrt werden. Die derzeitigen Zustände treten besonders an Wochenenden und Feiertagen regelmäßig auf „und dürfen nicht toleriert werden“. Wenn es nicht anders steuerbar sei, müsse ein Grillverbot im gesamten Stadtwald das letzte Mittel darstellen.

Die Rheydter CDU schlägt vor, mit geeigneten Maßnahmen die Parksituation an der Dahlener Straße und den Grünflächen am Stadtwald zu entschärfen. Außerdem sollen die Grill- und Grillverbotsflächen überprüft werden. Zudem fordern die Rheydter Politiker eine Klärung der Zuständigkeiten bei den öffentlichen Stellen im Blick auf Wochenenden und Feiertage. Das betrifft insbesondere den kommunalen Ordnungs- und Servicedienst (KOS) sowie die Polizei. Die KOS-Mitarbeiter seien sonntags nicht im Dienst. Auch sonst werde nur ungern kontrolliert, weil nur Einzelverweise ausgesprochen werden könnten. Bußgelder seien aufwendig und zeitraubend. Zudem werde die allgemeine Besuchersteuerung behindert. Die Polizei hingegen, so die Rheydter CDU, „fühlt sich weder für den ruhenden Verkehr noch für ordnungsrechtliche Verstöße zuständig“. Und dies selbst an dienstfreien Tagen der KOS-Mitarbeiter. Die studentischen Hilfskräfte, die als Grillscouts unterwegs seien, dürften keine hoheitlichen Befugnisse ausüben, so dass sie oft nicht ernst genommen würden. Hinzu komme, dass die Umgebung durch das Grillen verschmutzt werde.