Zum 100. Geburtstag des Künstlers Ausstellung in Mönchengladbach : Hemdentausch bei Beuys-Ausstellung

Der Künstler Michael von Brentano vor seinem Kunstwerk „Golgatha“, das in der Ausstellung der Citykirche zu sehen ist. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Astgabeln, eine ausgehöhlte Madonna, eine Schubkarre voller Gras – die Ausstellung zum Andenken an Joseph Beuys in der Citykirche regt zum Nachdenken an.