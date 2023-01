Fotos aus Mönchengladbach So werden die Festwagen auf Karneval vorbereitet

Nicht mehr lange und es heißt in Mönchengladbach wieder: „Do Zoch kütt!“ Die Karnevalsgesellschaften arbeiten in der Wagenbauhalle an den Wochenenden mit Hochdruck daran, ihre Fahrzeuge für den großen Veilchendienstagszug vorzubereiten. So sieht es aktuell in der Halle aus, die wahrscheinlich zum letzten Mal als jecke Werkstatt genutzt werden kann.