Auch 2019 werden Mönchengladbach in der Nacht des 31. Oktober wieder allerlei Untote und Geschöpfe der Nacht heimsuchen. Wo und wann in diesem Jahr Halloween-Partys stattfinden, erfahren Sie hier.



Kinder-Grusel-Tour durch die Altstadt



Aus den USA kennt man den Brauch, dass Kinder am Abend vor dem 1. November von Tür zu Tür gehen und Süßigkeiten sammeln. Auch in Mönchengladbach gibt es am 31. Oktober eine "Kinder-Grusel-Tour" durch die Altstadt. Die Tour wird einmal um 16.30 Uhr und, bei entsprechender Nachfrage, um 18.30 Uhr angeboten (Anmeldung erforderlich). Treffpunkt ist am Parkplatz am Geroweiher unter dem Schild "Stadt-Touren".



Die gruselig-spannende Tour dauert etwa 90 Minuten und kostet acht Euro für Kinder bis einschließlich 14 Jahre und vier Euro für begleitende Erwachsene. Anmelden können Sie sich beim Reisebüro Haupts (Tel.: 02161-82 09 80), beim Ticket- und Infoservice der FIRST-Reisebüros (Tel.: 02161-27 41 61) oder im Internet unter deinmg.de/project/stadttouren-fuer-kinder/. Weitere Infos gibt es online unter www.stadttouren-mg.de.