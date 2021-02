Kostenpflichtiger Inhalt: Themenwoche Rauf aufs Rad in Mönchengladbach : Radfahren will gelernt sein

Viele Kinder schaffen es nicht, vor der Stange zu bremsen und fahren sie um, wissen Verkehrspolizist Kalle Ditges und Monika Müller, Fachberaterin für Verkehrserziehung. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Einige Kinder können schon Rad fahren, wenn sie in die Grundschule kommen. Andere fangen dort erst damit an. Doch das geht nicht in sechs Monaten, sagt Experte Kalle Ditges. Und gibt Tipps zum Üben.