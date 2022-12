Kämpferherz aus Mönchengladbach „Ich habe nie ans Aufgeben gedacht“

Er hat in der Londoner Royal Albert Hall zum Spaß ein paar Takte mit Cliff Richard gesungen. In Thomas Gottschalks damaliger Sat.1-Show „Gottschalks Hausparty“ sang Albert Sturm mit den Jackson Singers Gospel-Stücke. Der gebürtige Giesenkirchener hat Bürgerfunk gemacht und Krankenhausfunk, ist viel gereist und hat noch öfters getanzt. Alles hobbymäßig. Albert Sturms Leben in den 1980ern und 1990ern war abwechslungsreich und vor allem unbeschwert. „Ich war immer in Aktion“, sagt er, „immer bei 150 Prozent.“