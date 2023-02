Handball-Oberliga Unitas Haan hält TuS Lintorf sicher in Schach

DJK Unitas Haan – TuS Lintorf 37:30 (19:14). Zur Heimpremiere des neuen Unitas-Trainers Markus Neußer waren die Ränge in der Halle an der Adlerstraße gut gefüllt, denn auch die Lintorfer brachten eine stattliche Anzahl von Fans mit. Letztlich sahen die Zuschauer eine überwiegend souveräne Vorstellung der Haaner Handballer, die allerdings in der zweiten Halbzeit den Gästen nach dem Geschmack von Neußer zu viel Raum zur Entfaltung gaben. Als der TuS auf 24:26 (45.) verkürzte, nahm der Unitas-Coach eine Auszeit. „Die Jungs haben sich besonnen – sie wissen selbst, dass sie es in dieser Phase nicht gut gemacht haben“, erklärte er den Zweck der kurzen schöpferischen Pause, die Erfolg zeitigte: Mit einem 3:0-Lauf erstickten die Gastgber danach die Lintorfer Hoffnungen im Keim.