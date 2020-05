Mettmanner bringt Grün in die Tristesse : Garten-Oscar für Volker Püschel

Mettmanns prominentester Landschafts- und Golfplatzarchitekt Volker Püschel, hier im eigenen Grün, ist gerade wieder für einen von ihm geplanten Hausgarten ausgezeichnet worden. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Für einen Hausgarten in Düsseldorf wurde der Metzkausener jetzt mit dem Landschaftsarchitekturpreis NRW ausgezeichnet. Aus dem Ruinengrundstück kreierte der Landschaftsgärtner einen üppig blühenden Pflanzentraum.

Grüne Berufe sind nichts für Stubenhocker, sondern für fitte Leute. Die Liebe zur Natur wurde bei Volker Püschel früh geweckt, zusammen mit dem Großvater, einem Lehrer, ist er durch die blühenden Welten Norddeutschlands gezogen. „Und dabei ist es geblieben“, weiß Ehefrau Helgard. Aus dem Interesse wurde vor vielen langen Jahren bei beiden ein Beruf, sie sind Landschafts- und Golfplatzarchitekten. Jetzt wurden sie – wiedermal – ausgezeichnet. Sie gewannen den Garten-Oscar.

Den Landschaftsarchitekturpreis NRW bekamen die Eheleutee für einen sogenannter Ruinengarten in Düsseldorf. Prämiert wurde die „hohe ästhetische Qualität in Material, Detail und Pflanzenwerdung“. „So ganz viel bedeutet mir das nicht“, gerät der 80-Jährige typisch norddeutsch nicht gleich ins Schwärmen über die Auszeichnung. Anstelle sich in Lobhudeleien zu ergehen, berichtet er lieber von dem „schönen Zufall“, dieses parkähnliche Grundstück mit zwei Villen nebst drittem Haus entdeckt zu haben. „Beim Anblick dieses romantischen Bauwerks, überwuchert mit Efeu, Rosen, wilden Wein und Kletterhortensien war mir klar: hier steckt Potential für etwas ganz Besonderes.“ Und so entwickelte Volker Püschel ein Konzept, den Charme eines verwunschenen Schlosses behutsam zu erhalten – ein Anblick, der schlicht umwerfend ist.

„Meistens finden ja überall Totalabrisse statt, was nicht immer zum Vorteil der Gesamtsituation führt“, wie der Grün-Spezialist konstatiert. In seinem von blühenden Blumen wuchernden Paradies finden auch Vögel, Insekten und anderes Getier seine Nischen. „Am meisten macht es Spaß, Landschaft zu nutzen und ins Projekt einzubeziehen“, und davon kann er aus mehr als 50 Jahren selbstständiger Tätigkeit als Landschaftsarchitekt ausführlich berichten. Selbst Golfer mit Handicap 18 („das reicht, um das Spiel zu verstehen“) hat er dutzendweise Golfplätze geplant. Nicht nur in Ratingen und Essen, sondern auch in Russland. Aus Grau zauberte er in Rostow am Don Lebhaftes, dort wurden aus 25 Hektar Wasserfläche ein 27-Loch-Platz. Das Jahrhundertwasser des Dons war die Höchstmarke, das jederzeit wiederkommen konnte, erinnert er sich. Als wurde inmitten der Teichlandschaft gebuddelt, um das Clubhaus beispielsweise erhöht platzieren zu können.

Diese grünen Oasen sind nicht allein optisch schön, „wir sind ein kleiner Teil dessen, was die Umwelt besser macht“, erzählt Volker Püschel begeistert von positiven Auswirkungen auf Natur und Biotope. Das gilt nicht allein für ferne Regionen, das gilt vor allem fürs urbane Leben. „Was wirklich was bringt und immer wichtig ist, sind Bäume“, führt er aus. Sie sind wichtig in Sachen Sauerstoff plus Wasserverdunstung, „das macht die Stadtluft besser und kühlt ab“. Folgerichtig sind Dach- und Fassadenbegrünung für ihn ein immerwährendes Thema. Über das referieren die Püschels nicht theoretisch, sondern erklären es praktisch am eigen Haus. Die vordere Fassade ist komplett grün, auf dem Dach wächst Rasen, vor den Fenstern tummeln sich Kästen mit üppig wuchernden Pflanzen – und der Garten ist ein Traum.