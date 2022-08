Landwirtschaft in Mettmann : Das erste Rapsöl aus der eigenen Presse

Auf Gut Schobbenhaus presst Johannes Kircher erstmalig Rapsöl. Die Reste bekommen die Gänse. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Die leeren Öl-Regale in den Supermärkten machten Bauer Johannes Kircher nachdenklich: „Da muss man doch was machen.“ Er investierte in die Anlagen. Nun gibt es ab Mitte August Speiseöl – Made in Mettmann.