Kommunalpolitik in Mettmann : Kreis stellt neue Feuerwache Mettmann in Frage

Drangvolle Enge in der Fahrzeughalle an der Laubacher Straße. Deshalb will sich Mettmann eine neue Feuerwache leisten. Nun weist der Kreis auf einen Mangel des geplanten Standortes hin. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Seit vielen Jahren wird die neue Feuerwache für Mettmann geplant. Der Neubau an der Peckhauser Straße soll 28 Millionen Euro kosten. Doch der erfüllt wichtige Anforderungen des Kreises nicht, wie es in einem Schreiben des Kreises heißt, dass der Rheinischen Post vorliegt.

Die für den Rettungsdienst zuständige Kreisverwaltung stellt den seit vielen Jahren geplanten, 28 Millionen Euro teuren Neubau der Feuerwache Mettmann in Frage. Auf Nachfrage der CDU teilte der Kreis in einem Schreiben mit, dass die Rettungswagen nicht in einen Neubau an der Peckhauser Straße verlagert werden dürften. Der Grund: Von dort aus seien dievorgeschriebenen Zeiten bis zu einem Einsatzort nicht zu halten. Was für rettungswagen gilt, dürfte auch ein Problem für die schweren Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sein. Damit steht ein Fragezeichen an dem geamten Projekt. Die RP recherchiert und berichtet in Kürze ausführlich.