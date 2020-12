Natur und Umweltschutz in Mettmann und Erkrath : Kahlschlag im Düsseltal empört Bürger

Mettmann Entlang der Gemeindestraßen „Winkelsmühler Weg“ und „Bracken“ wurde stellenweise ein regelrechter Kahlschlag verübt. Vor allem alte Eschen und Buchen wurden hier gefällt – wegen diverser Krankheiten, heißt es.

So auch die Mitglieder des Naturschutzbundes (NABU) Mettmann. Dessen Vorsitzender Wolfgang Sternberg verfasste daraufhin einen Brief an die Haaner Bürgermeisterin Bettina Warnecke sowie an den Förster Sven Glück vom Regionalforstamt Bergisches Land. „Wir waren vor allem besorgt, ob nicht vorsorglich alte Buchen und Eschen gefällt worden sind“, sagt Wolfgang Sternberg.