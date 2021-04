Kostenpflichtiger Inhalt: Mobilität in Meerbusch : So klappt’s mit den neuen E-Scootern

Manfred Weigand, ehemaliger Fahrradbeauftragter der Stadt Meerbusch, testet für unsere Redaktion einen E-Scooter. Foto: Christoph Baumeister

Meerbusch Am 15. April ist in Meerbusch die sechsmonatige Probephase gestartet. Der ehemalige Fahrradbeauftragte der Stadt, Manfred Weigand, hat die neuen Elektro-Leihroller getestet. 150 davon sind in Strümp, Osterath und Büderich verfügbar.