Ehrenamt in Meerbusch : Großer Einsatz für kleine Herzen

Osterath Gabriele Mittelstaedt ist mit ihrer Aktion „Kinderherz“ für den Deutschen Engagement-Preis nominiert. Seit 33 Jahren setzt sich die Osteratherin für herzkranke Kinder ein. Jeder kann bis zum 27. Oktober 27.online für sie abstimmen.

Seit 33 Jahren setzt sich Gabriele Mittelstaedt für herzkranke Kinder ein. Zu ihrem Ehrenamt kam sie aus persönlicher Betroffenheit. Ihr 1985 geborener Sohn Moritz musste wegen eines schweren Herzfehlers operiert werden. Seine Mutter war entsetzt über die katastrophalen Zustände in der Kinder-Kardiologie der Uniklinik Düsseldorf. Es fehlte an Personal und - schlimmer noch - an dringend benötigten medizinischen Geräten. Für Eltern, die über Nacht voller Sorge am Krankenbett ihres Kindes wachten, gab es allenfalls eine notdürftig unters Bett geschobene Matratze. Und nur eine Toilette auf der gesamten Station. Mutter-Kind-Einheiten, wie man sie heute häufig findet, waren unbekannt. Gabriele Mittelstaedt wollte das nicht hinnehmen und wandte sich an die damalige NRW-Wissenschaftsministerin Anke Brunn. In der Klinik bot sie Chefarzt Maurice Bourgeois ihre Hilfe an. Der reagierte zunächst zögerlich. Erst als defekte Heizkörper im Keller des Kinderherzkatheter-Labors eine Überschwemmung verursachten und er mit hochgekrempelten Hosenbeinen durch das heiße Wasser watete, um sein Archiv zu retten, wurde er aktiv.