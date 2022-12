Verkehrsprobleme an Schulen Oberbürgermeister macht Hitdorf zur Chefsache

Leverkusen · Hitdorf hat Gesprächsbedarf. Und das in mehrfacher Weise. Die Verkehrssituation an Schulen hat Eltern und Kinder zu Protestaktionen auf die Straße getrieben. Auch die im Stadtteil geplante „Mega-Kita“ stößt bei vielen Anwohnern auf Ablehnung. Am Donnerstag hat sich Oberbürgermeister Uwe Richrath bei einer morgendlichen Visite vor den Schulen selbst ein Bild gemacht und Besserung versprochen.

08.12.2022, 17:09 Uhr

Rund 200 Hitdorfer Grundschüler und Eltern hatten Ende Oktober für einen sicheren Schulweg demonstriert. Foto: Miserius, Uwe (umi)