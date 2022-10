Betreuungsplätze für Leverkusen : Neue Kita in Steinbüchel mit 160 Plätzen

Gernot Paeschke schlägt beim Richtfest der neuen Kita den letzten Nagel ins Holz . Im Hinzergrund Oberbürgermeister Uwe Richrath. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Am Montag war Richtfest am Fester Weg. Im Sommer 2023 sollen acht Kita-Gruppen in das dann fertige Gebäude ziehen. Holzbauweise, Wärmepumpe und Photovol­taik sorgen für einen umweltgerechten Bau und Betrieb der neuen Kindertagesstätte unter Trägerschaft der Stadt.