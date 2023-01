Leverkusener haben 11.000 braune Tonnen geordert Biotonne feiert ihre Premiere in Hitdorf

Leverkusen Das neue Jahr beginnt an der Hitdorfer Straße am Montagmorgen mit einem Handgriff, der sich in drei unscheinbaren Worten beschreiben lässt: Braune Tonne rausstellen. Ganz so unscheinbar ist er dann aber doch nicht, denn die Anwohner an der Hauptverkehrsachse des Rheinörtchens sind die Ersten, bei denen besagte braune Tonne in Leverkusen geleert wird. Anders gesagt: Die Premiere für die Biotonne in Leverkusen findet an diesem Montag in Hitdorf statt.