Planung in Leverkusen : Kirmesplatz in Hitdorf: Ende der Schlaglöcher in Sicht

Leverkusen Der Parkplatz und Festplatz für die Hitdorfer Vereine ist in schlechtem Zustand und bekommt eine Frischekur. Ab Mitte 2022 ist Baubeginn.

Planung Das Solinger Büro „[f] landschaftsarchitektur GmbH“ hatte mit seinen Entwürfen den Wettbewerb „Hafen und Plätze in Leverkusen-Hitdorf“ gewonnen. Ziel: Der Platz soll Park- und Festplatz ohne Flächenverlust erhalten bleiben, „in seiner Multifunktionalität verbessert werden“, hatte die Stadt vor einiger Zeit zusammengefasst. Und vor allem als „attraktives ,Eingangstor“ in den Stadtteil dienen, also hübscher werden. Der linke Ast der Straße Am Werth wird in die Platzplanung integriert. „Die Aufenthaltsqualität am Denkmal ,Wegekreuz‘ wird durch eine kleinteilige Gestaltung aus Bänken und Pflanzbereichen erheblich aufgewertet und zukünftig Bestandteil der zusammenhängenden Platzfläche“, fasste die Stadt zusammen. „Eingerahmt vom Altbaumbestand wird eine zentrale, multifunktionale Platzfläche gebildet, die durch Sitzstufen begrenzt wird.“ Die östliche Teilfläche soll bei Großveranstaltungen in der Stadthalle als „Überhang“-Parkplatz genutzt werden. Alles sei so konzipiert, dass „die etablierten Feste, etwa Schützenkirmes und Feuerwehrfest stattfinden können“.