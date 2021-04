Kostenpflichtiger Inhalt: Der älteste Chor weit und breit : Der Männerchor Hitdorf wird 175 Jahre alt

Der Traditionschor ist auch eine feste Größe im Karneval. Foto: Männerchor Hitdorf

Hitdorf Im September soll das Jubiläum an zwei Tagen gefeiert werden, hoffen die Sänger. Gegründet wurde der Chor am 3. Dezember 1846 und erlebte seitdem etliche Namenswechsel. Geblieben ist eines: die Freude am gemeinsamen Gesang.