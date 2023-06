Gymnasium in Leverkusen-Wiesdorf Die Lise-Meitner-Schule wird 100 Jahre alt

Vor 100 Jahren startete das erste Mädchengymnasium in Leverkusen. Eine Schülerin erinnerte sich 1929 an den ersten Schultag im neuen „Oberlyzeum“: „Ostern 1923 standen wir 36 Mädchen voller Pläne und Erwartungen vor der Schule. Wir trugen fast alle noch Schürzen, meist blau und weiß gestreift, glatt gekämmtes Haar, lange Zöpfe und bunte Schleifen.“ Unterrichtet wurden sie auf dem Gelände der evangelischen Knabenschule, später in der katholischen Mädchenschule, bis sie 1928 in den nördlichen Anbau des neuen Carl-Duisberg-Realgymnasiums einzogen. Mit der ausdrücklichen Anordnung, sich von den Jungen nebenan fernzuhalten!