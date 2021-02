Kostenpflichtiger Inhalt: Leverkusen : Bester Vorleser der Stadt gesucht

Die sieben Schulsieger des Kreises/der Stadt konnten ihren Vorlesebeitrag bis Mitte Februar aufzeichnen und über das Video-Portal des Wettbewerbs hochladen. Foto: dpa/Felix Kästle

Leverkusen An einem der größten Schülerwettbewerbe Deutschlands konnten sich Mädchen und Jungen in diesem Jahr digital beteiligen. Am 8. März stehen die Sieger aus 350.000 Teilnehmern der 6. Klassen fest.