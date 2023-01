Neue Folgen der ARD-Vorabendserie Rentnercops nehmen Maß an Leverkusen

Leverkusen/Köln · In der ARD-Vorabendserie ist der Kölner Polizeipräsident entsetzt über den Fitness-Zustand seiner Beamten. „Selbst die Kollegen in Leverkusen sind da besser!“ Und wie ist es in Wirklichkeit?

10.01.2023, 12:34 Uhr

Die „Rentnercops“ Bill Mockridge (r.) und Hartmut Volle ermitteln wieder. Foto: obs/Kai Schulz

Von Thomas Gutmann