Wassersport Wakeboard-Elite in Langenfeld

Das nach Angaben des Ausrichters „weltweit größte Wakeboard Event“ kehrt zurück in die Posthornstadt: Bei den „Langenfgeld Open presented by Liquid Force“ am Samstag, 13. Mai, auf der Wasserskianlage in Berghausen werden Sprünge mit akrobatischen Rotationen auf und über dem Wasser gezeigt. Die weltweit besten 70 Wakeboarder aus 16 Nationen gehen an den Start und kämpfen um ein Preisgeld von 15.000 US-Dollar.