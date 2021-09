Interview Lars Brümmer : „Wir wollen ein geiles Wochenende haben“

Trainer Lars Brümmer ist optimistisch, dass es mit der SG Langenfeld in der Handball-Regionalliga gut laufen wird. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Interview Langenfeld Der 31-jährige Lars Brümmer geht in seine zweite Saison als Chefcoach: Der Handball-Trainer der SG Langenfeld spricht über das Final Four an diesem Wochenende, die Vorbereitung, die neue Regionalligasaison und sein System. „Wir müssen es völlig übertreiben und darin unser Heil suchen“, sagt er.