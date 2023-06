Langenfelder Verkehrskonzept für Richrath Verwaltung setzt sich über Ratsbeschluss hinweg

Das von der Stadtverwaltung eigenmächtig abgesagte „Stadtexperiment Kaiserstraße“ war kürzlich nochmal Gegenstand einer Diskussion im Bau- und Verkehrsausschuss. Darin geht es um die Umwidmung von Parkplätzen. BGL und Grüne hatten viele Fragen an die Verwaltung, weil sich diese einfach über einen Ratsbeschluss hinweggesetzt hatte. Mit den Bauarbeiten am Winkelsweg sei die nur sehr mühsam errungene Akzeptanz des Experiments durch die örtlichen Geschäftsleute nicht mehr gegeben gewesen, argumentierte die Verwaltung. Der Parkraum in Richrath-Mitte sei von großer Bedeutung für die anliegenden Geschäftsleute. Die Entscheidung zur Absage habe der Verwaltungsvorstand dann unter anderm „auf Basis der .... Stellungnahmen der Geschäftsleute getroffen.“ Man plane jedoch, das Stadtexperiment voraussichtlich im Sommer 2024 umzusetzen. Dafür müsse sich die Verwaltung bis September erneut beim „Zukunftsnetz Mobilität“ bewerben. Und „im Vorfeld müssen Abstimmungen über die definitive Durchführbarkeit getroffen werden“, heißt es einschränkend. Die Leihvereinbarung mit dem Zukunftsnetz Mobilität NRW wurde bereits am 24. März gekündigt. Da ja für den 25. Mai eine Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses anstand, habe man es nicht für nötig befunden, die Ausschussmitglieder früher zu informieren.