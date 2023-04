Bürgerkarte für Langenfeld Stadt stellt Stadtschlüssel Ende April ein

Zum 30. April wird die Stadt den Stadtschlüssel einstellen. Das hat sie in einem Schreiben den Nutzern so mitgeteilt. Aufgrund der veralteten Technik und den anhaltenden, nicht lösbaren Schwierigkeiten habe man sich dazu entschlossen, heißt es in dem Brief des Stadtschlüssel-Teams. Die Digital- und Infrastrukturgesellschaft Langenfeld DIL sieht darin zugleich eine Chance für eine überarbeitete und moderne Variante, die die Innenstadt beleben soll.