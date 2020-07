Kostenpflichtiger Inhalt: Zoo lehnt Peta-Forderung ab : Schimpansen bleiben vorerst in Krefeld

Schimpansen-Weibchen Bally liegt in einem Gehege des Krefelder Zoos im Stroh und isst Lauch. Foto: dpa/-

Krefeld Die Tierrechtsorganisation Peta fordert, dass die überlebenden Schimpansen des Feuers an Neujahr in einen Affenpark in Wales gebracht werden. Der Zoo lehnt dies ab und verweist auf Zuchtbuch und fehlende Expertise des Parks.