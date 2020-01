Die Affen waren für André Schwittay ein großer Bestandteil seiner Kindheit.„Das Affenhaus war immer das Highlight bei jedem Besuch in den Zoo. Man hat sich schon am Eingang darauf gefreut. Egal ob Massa uns in der Kindheit mit seinen Ausscheidungen beschmissen hat oder er an der Scheibe stand und wir ihn nachgemacht haben“, schreibt er. Auch sein Sohn hat die Tiere noch kennengelernt.