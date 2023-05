Sel la Vie in Uerdingen Krefelder sorgen für salzige Würze

Fast zehn Jahre ist es her, seit Moritz Lübbers auf den salzigen Geschmack gekommen ist. Das war im Sommer 2014. Lübbers, Abiturient der Montessori-Gesamtschule, hatte nach dem Abschluss seines Studiums der Sozialpädagogik in Nijmegen gerade in einer Saline im französischen Guérande – an der bretonischen Atlantikküste – gejobbt. „Ich habe mir dann einfach meinen restlichen Lohn in Salz auszahlen lassen, habe dieses Kapital in meinen Sprinter gepackt und bin nach Krefeld zurück gefahren“, schildert Moritz Lübbers. Dies war die Geburtsstunde Salzmanufaktur Sel la Vie – zu Deutsch Salz ist das Leben – an der Niederstraße 38 in Uerdingen. „Mir war vorher gar nicht bewusst, wie viele Produkte mit Salz verfeinert werden können“, erzählt der heute 40-Jährige. Lübbers griff damals zum Handy und rief seinen Freund Marcel Wendel an – seines Zeichens gelernter Industriekaufmann. Der saß gerade auf dem Flur des Arbeitsamtes. „Die Idee von einer Salzmanufaktur hat mich sofort überzeugt, ich bin aufgestanden und wir haben die Firma gegründet“, erinnert sich der 38-jährige, zweifache Familienvater.