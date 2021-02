Kostenpflichtiger Inhalt: 25 Anzeigen in Krefeld : Polizei löst Corona-Party auf - Gäste im Schrank versteckt

Die Krefelder Polizei beendete eine Feier in Bockum. Foto: Joachim Niessen

Krefeld Die Polizei hat in Bockum eine Corona-Party in einem Wohnhaus an der Hüttenallee aufgelöst. Die Polizei kletterte durch ein Fenster und fand in dem Gebäude insgesamt 25 Personen. Gastgeber und Gäste erhielten jeweils Anzeigen. Die Feier wurde umgehend aufgelöst.