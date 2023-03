Messerstiche in den Hals Muss 14-Jährige aus Krefeld in psychiatrische Behandlung?

Eine 14-jährige Jugendliche soll eine Mitschülerin mit einem Messer am Hals verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft Krefeld vertritt die Ansicht, dass sie dies in Tötungsabsicht gemacht habe und hat deshalb Anklage wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erhoben. Das Höchstmaß der Jugendstrafe für Heranwachsende beträgt zehn Jahre. Gestern wurde die Verhandlung der „Ersten großen Strafkammer als Jugendkammer“ am Landgericht Krefeld fortgesetzt.