Jugendstilbad an der Neusser Straße Spektakulärer Plan für die alte Umkleide im historischen Stadtbad

Krefeld · Die Planung für die Revitalisierung des Stadtbades an der Neusser Straße nimmt konkrete Formen an. Für die alte Umkleide und den Außenbereich mit Arkadengang und Schwimmbecken gibt es jetzt einen beeindruckenden Architektenentwurf. Was richtig gut an ihm ist.

30.05.2023, 19:28 Uhr

So soll der Komplex mit vorgelagerter Kräuterwand einmal aussehen; präsentiert wird die Zeichnung von Ruth Esser-Rehbein (l.) und Rachid Jaghou für die Stadt sowie der Architektin Lotte Irmler. Foto: Jens Voss

Erstmals ist für den Gesamtkomplex „Stadtbad an der Neusser Straße“ ein konkreter architektonischer Entwurf für die Revitalisierung eines Gebäudeteils vorgestellt worden. Die Planungen betreffen die alte Umkleide, das Außengelände mit den beiden Schwimmbecken und einen Arkadengang parallel zu den Schwimmbecken – es handelt sich um das Gelände, das seit rund sechs Jahren von dem Verein „Freischwimmer“ bearbeitet und mit Veranstaltungen bespielt wird. „Vorausgesetzt, die Politik stimmt zu, kann der Förderantrag im Oktober 2023 gestellt werden“, erläuterte am Dienstag Planungsdezernent Marcus Beyer bei der Vorstellung der Planung auf dem Gelände des Stadtbades. Geplant sind Investitionen über 3,5 Millionen Euro; 80 Prozent davon sollen vom Land gefördert werden, je zehn Prozent müssen Stadt und die Freischwimmer als Verein aufbringen. Den Stand der Planung stellten jetzt Vertreter der Stadtverwaltung, des Architektenbüros und der Freischwimmer vor.