Heinz-Josef Rox ist viel mit dem Fahrrad in Kempen unterwegs. Das sei für ihn viel schneller. Er wünscht sich für die Radfahrer mehr Platz in Kempen. Die Wege sollten breiter und besser geschützt sein. Insgesamt brauchten Radler mehr Sicherheit. Als Beispiel führt er die Hülser Straße an. Die sei geradezu eine Rennstrecke, wo auf die Radfahrer überhaupt keine Rücksicht genommen werde.