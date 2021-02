Kostenpflichtiger Inhalt: So wirtschaftet die Stadt : Der Haushaltskrimi von Krefeld

Denkwürdige Pressekonferenz im Juni 2015: Nach jahrelangen, teils ätzend geführten Auseinandersetzungen verkünden Philibert Reuters (CDU), Ulrich Hahnen (SPD) und Heidi Matthias (Grüne) einen gemeinsam getragenen Haushaltsentwurf, der die Wende zur Konsolidierung einleitete. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Serie Krefeld Krefeld steckte mit seinem Haushalt in einem Tal der Tränen fest. Der Weg in die Krise hatte wirtschaftliche, der Weg heraus politische Ursachen. Er wurde möglich, weil sich die Machtverhältnisse in der Stadt änderten. Ein spannendes Lehrstück über Kommunalpolitik.