Ordnungswidrigkeiten in Krefeld : Knöllchen bei bulgarischen und rumänischen Kfz wirkungslos

Ordnungswidrigkeiten von Haltern von Fahrzeugen mit bulgarischen und rumänischen Kennzeichen lassen sich in Deutschland kaum durchsetzen. Dieses Auto parkt korrekt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Ordnungswidrigkeiten bei Fahrzeugen mit bulgarischen und rumänischen Kennzeichen lassen sich in Deutschland kaum durchsetzen. Die Halterabfragen der Behörde laufen meist ins Leere. Ein ADAC-Insider berichtet über die Schwierigkeiten der Kommunen. Nicht selten enden Halterverstöße in einer Steuerhinterziehung.

Die teure Limousine parkt im Fußgängerbereich am Hansazentrum. Der Halter trinkt entspannt eine Tasse Kaffee und lässt sich auch nicht aus der Ruhe bringen, als eine Politesse ein Knöllchen hinter den Scheibenwischer seines Autos klemmt. Er weiß, dass er das Bußgeld nie bezahlen muss. Sein Fahrzeug ist in Bulgarien zugelassen. Das Krefelder Ordnungsamt wird auf eine Halteranfrage, um den Bußgeldbescheid zuzustellen, keine Antwort bekommen. So gut klappt die Zusammenarbeit unter den Staaten der Europäischen Union nicht. Der gleiche Missstand taucht im Übrigen auch in der „Zusammenarbeit“ mit Rumänien auf. Auch die Halter von Fahrzeugen mit rumänischen Kennzeichen bleiben für deutsche Behörden meist anonym.

Das bestätigte Stadtsprecher Manuel Kölker auf Anfrage unserer Redaktion. „Es ist in der Tat so, dass das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg für bulgarische und rumänische Fahrzeuge keine Halterdaten zur Verfügung stellen kann“, sagte er. Die Gruppe der Krefelder mit bulgarischem und rumänischem Pass ist die am stärksten wachsende des vergangenen Jahres. Mittlerweile leben knapp 4000 Personen mit besagter Nationalität in der Stadt. Sie haben laut Allgemeinen Deutschen Automobilclub (ADAC) sechs Monate Zeit, um ihr Fahrzeug umzumelden. „Für die Stadt Krefeld stellt sich kein signifikantes Problem dar“, urteilte Kölker. Dazu sind die Fallzahlen offenbar zu gering. Eine Statistik, so der Stadtsprecher, führe die Krefelder Ordnungsbehörde allerdings nicht. „Wiederholungstäter“ bei Ordnungswidrigkeiten bleiben deshalb unentdeckt.

Info Bundesjustizamt kümmert sich um Auslands-Bußgeld Das Bundesamt für Justiz (BfJ) ist eine deutsche Bundesoberbehörde, die seit 2007 als Zentralstelle Registeraufgaben und Aufgaben im Rahmen des internationalen Rechtsverkehrs wahrnimmt. Ferner konzentriert sich die Verfolgung bestimmter Ordnungswidrigkeiten beim BfJ. Seit dem 1. Oktober 2010 können rechtskräftige Bußgeldbescheide aus dem europäischen Ausland auch in Deutschland vollstreckt werden. Zuständig ist das BfJ. Auslands-Bußgelder von weniger als 70 Euro dürfen weiterhin nicht vollstreckt werden. www.bundesjustizamt.de

Ein ADAC-Insider wundert sich darüber nicht. Die Mühe für den ganzen bürokratischen Aufwand lohne sich für die Behörde nicht. Deshalb würden nicht nur einmal beide Augen zugedrückt oder rechtzeitig vor dem Entdecken von Verstößen in die Nebenstraßen abgebogen, sagte der ADAC-Experte. Beträge unterhalb von 70 Euro seien über EU-Grenzen hinweg nicht vollstreckbar.

Deutsche Autofahrer, die im Ausland ein Verkehrsdelikt begehen, bekämen hingegen vom Bundesamt für Justiz in Bonn ein entsprechendes Schreiben mit der Aufforderung, das Bußgeld zu begleichen, sagte der Fachmann. Insofern sei es im Empfinden der meisten Autofahrer eine Frage der Gerechtigkeit, dass in Deutschland begangene Verkehrsdelikte von Haltern im Ausland gemeldeter Fahrzeuge ebenfalls geahndet würden. Und das unabhängig davon, ob die etwaigen Einnahmen von Bußgeldern für die Kommune von wirtschaftlicher Bedeutung seien.

Laut Stadtsprecher bleiben die Halter der Fahrzeuge mit bulgarischen oder rumänischen Kennzeichen, die in Krefeld zum Beispiel falsch parkten, nicht grundsätzlich straffrei. „In den Fällen, in denen der Halter ermittelt werden kann, wird dieser angeschrieben und die ,Knolle’ in der Regel auch bezahlt“, informierte Kölker. Auch gebe es Fälle, dass vor Ort am Fahrzeug sofort das Verwarngeld entrichtet werde.

Der Einsatz so genannter Radkrallen, die ein Wegfahren verhinderten, sei rechtlich problematisch, erklärte der ADAC-Insider. Stattdessen ließen sich eventuell Gründe fürs Abschleppen finden. „Im Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs setzen wir keine Parkkrallen ein“, sagte der Stadtsprecher. Wenn es die Verhältnismäßigkeit zulasse, würden Fahrzeuge abgeschleppt. Die Bezahlung der Verwarnung erfolge dann beim Auslösen des abgeschleppten Fahrzeugs, ergänzte er.