Apotheken klagen über Lieferengpässe „Bloß nicht krank werden!“ – Grippemittel für Kinder dramatisch knapp

Info

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will mit einem neuen Gesetz Lieferengpässe bei Wirkstoffen für Medikamente in den Griff bekommen. In Kürze wolle er mit einem Gesetzesvorschlag auf die Fraktionen zugehen. Durch das bisherige Vergaberecht seien die Krankenkassen gezwungen, Medikamente und Wirkstoffe dort einzukaufen, wo sie am günstigsten sind. In der Folge seien die Hersteller der Arzneien oft von einzelnen Wirkstoff-Lieferanten zum Beispiel aus China stark abhängig.