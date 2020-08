Kostenpflichtiger Inhalt: Fußball : SV Hönnepel-Niedermörmter in Quarantäne: Pokalspiel beim SV Rindern verlegt

Trainer Sven Schützek. „Der Fall zeigt, auf welch schmalem Grat wir uns in der kommenden Saison bewegen werden.“ Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Trainer Sven Schützek hofft, dass er die Vorbereitung auf die Saison in der Landesliga mit seiner Mannschaft am 21. August fortsetzen kann. Das für den 23. August geplante Pokalspiel in Rindern steigt jetzt erst am 2. September.