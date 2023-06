Christian Franken an der Orgel Konzert in der Niederung – Klever Organist zu Gast in Kekerdom

Der Förderverein „Musica Sacra in der Düffelt“ hatte für sein Orgelkonzert zum Dreifaltigkeitssonntag im niederländischen Kekerdom den aus Kleve stammenden Organisten Christian Franken, der seit 1994 als hauptberuflicher Kirchenmusiker in St. Antonius Kevelaer und St. Quirinus Twisteden tätig ist, gewinnen können. Für sein „Gastspiel“ an der historischen Smits-Orgel, erbaut 1864/65, mit ihren 15 Registern auf zwei Manualen und angehängtem Pedal hatte Christian Franken ein umfangreiches Programm zusammengestellt, durch das sich – gleichsam als roter Faden – der Bezug zur heiligen Dreifaltigkeit zog.