Kriegerdenkmal beschmiert Künstler Wilfried Porwol verurteilt

Wegen Sachbeschädigung in zwei Fällen hat die zehnte kleine Strafkammer des Klever Landgerichtes am Donnerstag den Künstler Wilfried Porwol verurteilt. Als Strafe muss er 50 Tagessätze à 30 Euro zahlen. Es ist das neueste Kapitel im Streit um das Kriegerdenkmal in Kalkar, das an die Gefallenen der beiden Weltkriege erinnern soll. Porwol, 70 Jahre alt, ehemaliger Lehrer und aktiver Künstler, hatte das Denkmal mehrfach „umgestaltet“.