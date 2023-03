Die Nacht von Ameland in Kleve Bürgermeister bekräftigten Partnerschaft

Der Name war Programm: Die „Nacht van Ameland“ ging am Wochenende in ihrer dritten Auflage, nach 2003 und 2013, in der Klever Stadthalle ausgelassen über die Bühne. In Verbindung mit der Gesellschaft für internationale Begegnungen (GiB) und der Stadt Kleve hatte die DJK Rhenania Kleve die Klever Bürger dazu eingeladen. Es sollte das Zusammengehörigkeitsgefühl zu der 240 Kilometer entfernten, niederländischen Watteninsel gestärkt werden. Schließlich feiern Kleve und Ameland 2024 den 10. Geburtstag ihrer offizielle Partnerschaft. Damit hat sich Ameland nahtlos zu den Partnerschaften eingereiht, die Kleve mit Fichtburg, Ronse und Worcester pflegt.