RP-Leser helfen Gocherin : Sarah ist endlich mobil

Goch/Kleve Die 29-Jährige ist seit ihrer Geburt körperlich und geistig eingeschränkt. Im Frühjahr wollte die gebürtige Gocherin ein behindertengerechtes Fahrrad. Doch der LVR winkte ab. Mit Hilfe von RP-Lesern aber gelang die Anschaffung.

Sarah Stoffele ist überglücklich. Glücklich über ihr neues Fortbewegungsmittel. Die 29-Jährige aus Goch ist seit einigen Monaten immer wieder mit ihren Betreuerinnen draußen auf einem Rollstuhltransportrad unterwegs – und erkundet so die Region. Mit einem konventionellen Zweirad würde Sarah sich nicht zurechtfinden. Schließlich ist die junge Frau seit ihrer Geburt körperlich und geistig eingeschränkt. Sarah Stoffele hat mit Spastik zu kämpfen, die ihren gesamten Körper immer wieder zusammenzucken lässt. Gewöhnliches Radeln wäre da undenkbar. Über ihren bemerkenswerten Lebensweg berichteten wir in der Vergangenheit bereits mehrfach ausführlich.

Im Frühjahr wünschte sich die Gocherin, die mittlerweile in ihrer ersten eigenen Wohnung in Kleve lebt, eine behindertengerechte Rollfiets. Auch als Ablenkung in der kontaktarmen Corona-Krise. „Sarah verbringt ihre Zeit am liebsten an der frischen Luft. Da sieht sie immer wieder glückliche Menschen auf Fahrrädern. Sie würde auch gerne so frei unterwegs sein“, sagte ihre Mutter Heidi Stoffele unserer Redaktion vor einigen Monaten. Doch ein behindertengerechtes Fahrrad kostet mehrere Tausend Euro. Ein Betrag, der die Grundsicherung des Kreises, die Sarah Stoffele zur Verfügung steht, deutlich übersteigt.