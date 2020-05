Kostenpflichtiger Inhalt: Schule in Corona-Zeiten : Zaghafte Freude über den Schulbeginn

Kirsten Wamers desinfiziert die Hände der Gocher Viertklässler, die wieder zur Schule gehen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Acht Wochen Corona-Zwangspause gehen zu Ende. Die Viertklässler machten am Donnerstag den Anfang, am Montag kommen die übrigen Jahrgänge in Kleingruppen hinzu. Abstand und Hygiene sind nun die Gebote der Stunde.