Besonderes Projekt in Kevelaer Die ganze Gesamtschule singt ein Lied

„Große Ziele wollen hoch hinaus und wir alle machen hier was draus“, hört man rund 1200 Schüler, Lehrer und Mitarbeiter der Gesamtschule Kevelaer singen. Erstmals sind seit diesem Schuljahr alle Jahrgänge von der Klasse fünf bis 13 an der Schule vertreten. Im kommenden Jahr wird es erstmals ein Abitur geben. 53 Schüler wollen Abi machen. Aus diesem Grund entschied sich die Gesamtschule Kevelaer dazu, ein gemeinsames Musikevent in der Dreifachhalle zu veranstalten, bei dem sowohl alle Schüler wie Lehrkräfte eingebunden waren und ein eigenes Lied präsentieren. „Wir wollten nach Corona-Zeiten wieder als Schule etwas Gemeinsames machen, um zusammen zu kommen“, erklärte Oliver Hahn, der für die Organisation des Events verantwortlich und Ansprechpartner für die Künstler war. Dazu passte der Titel des Songs: „Wir zusammen.“