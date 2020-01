Kostenpflichtiger Inhalt: Angebote auf der Hüls : Das bieten Rilano Hotel und Gesundheitszentrum in Kevelaer

Diese Angebote gibt es im Gesundheitszentrum und Hotel auf der Hüls. Foto: ja/Latzel

Kevelaer Jahrelang wurde geplant, was am Gradierwerk in Kevelaer entstehen soll. Der Sole-Garten nimmt Gestalt an. Direkt daneben ist das Hotel- und Gesundheitszentrum fertig geworden. Inzwischen sind alle Einrichtungen in den Komplex eingezogen.