Kostenpflichtiger Inhalt: Coronahilfe in Kevelaer : Stadt hat 1000 Schutzmasken bestellt

Diese hochwertigen FFP2-Atemmasken hat Keve­laer bestellt. Sie sollen bei Bedarf an Ärzte oder Altenheime ausgegeben werden. Foto: dpa. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Kevelaer Kevelaer will mit dieser Initiative Ärzten und Heimen aushelfen, wenn diese Engpässe bei der Schutzkleidung haben sollten. Das Material soll in den nächten Tagen geliefert werden. Testen lassen müssen sich Bürger in Weeze.