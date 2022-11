Zehn Jahre Ausbildung in der Mensa Kevelaer Über die Mensa in den Job

Mehr Praxis in der Ausbildung geht vermutlich kaum mehr. Angel Hassink und Justin Michels merken täglich direkt, wie gut sie gearbeitet haben. Die beiden absolvieren nämlich eine Ausbildung in der Küche der Mensa am Mittagstreff in Kevelaer. Dort bereiten sie mit die Gerichte vor, die die Schüler des Schulzentrums mittags auf den Tisch bekommen.