Kostenpflichtiger Inhalt: Klosterleben in Corona-Zeiten : Schwestern der Abtei Mariendonk nutzen Zoom und Youtube

Die Pandemie hat auch Einfluss auf das Leben der Schwestern in der Abtei Mariendonk genommen. Es fehle der unmittelbare, echte Kontakt zu anderen Menschen, sagt Schwester Rebekka Henke. Foto: Norbert Prümen

Grefrath Die Schwestern der Benediktinerinnenabtei Mariendonk in Grefrath können seit November keine Gäste mehr empfangen. Per Zoom, Skype, YouTube und Telefon bleiben sie mit den Menschen in Kontakt. Äbtissin Christiana Reemts unterhält einen eigenen Blog.