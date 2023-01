Verkehr rund ums Krankenhaus in Kempen Anwohner klagen über zugeparkte Straßen

Das neue Parkhaus am Krankenhaus in Kempen sollte der Entlastung dienen, doch der Schuss ist nach hinten losgegangen. Zu dieser Einschätzung kommen zumindest Anwohner der Straßen in unmittelbarer Nähe des neuen Parkhauses an der Berliner Allee. Ende Oktober 2022 wurde das Parkhaus, dessen Betreiber das Hospital zum Heiligen Geist ist, in Betrieb genommen. Statt der zuvor frei nutzbaren Parkfläche, die 90 Stellplätze unter freiem Himmel bot, entstanden 232 Stellplätze in dem zwölf Meter hohen Gebäude.