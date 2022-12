Nikolausaktion des Heimatvereins Ein weiteres Geschenk für St. Hubert

Am Dienstagnachmittag drängten sich jede Menge Menschen am Straßenrand. Der Heimatverein hatte zur Übergabe seines traditionellen Nikolausgeschenkes eingeladen. Am 6. Dezember 1973 fiel der Startschuss für eine fortlaufende Reihe von besonderen Geschenken an die Gemeinde. Daran erinnerte Frank Schubert, der Vorsitzende des Heimatvereins St. Hubert, am Nachmittag des diesjährigen Nikolaustages. Im Rahmen des „Nikolausprojekts“ überreichte Frank Schubert das 50. Geschenk an die St. Huberter Bürger.