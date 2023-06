Kunst in Kamp-Lintfort Künstlergruppe „Tanedi“ feiert im Schirrhof Jubiläum

„Tanedi-Kunst“ feiert Geburtstag. 30 Jahre wird die zurzeit aus 15 Künstlerinnen bestehende Gemeinschaft in diesem Jahr alt. Aus diesem Anlass findet ab Sonntag, 4. Juni, eine besondere Jubiläumsausstellung im Kamp-Lintforter Kulturzentrum Schirrhof statt. Mit den „Tanedi“-Künstlerinnen präsentieren dort insgesamt 43 Kunstschaffende aus ganz Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden unter dem Titel „Zur Zeit“ 14 Tage lang ihre Bilder und Fotos. „Wir wollten einfach nicht alleine feiern“, erklärte die seit Mitte Mai neue Vorsitzende Heike Wirtz die ungewöhnliche Gemeinschaftsaktion. Deshalb hatten sie und ihre Vereinskolleginnen zu Beginn dieses Jahres übers Internet, per Mundpropaganda, und über die Kunstzeitschrift „Atelier“ einen Bewerbungsaufruf zur Teilnahme an ihrer Jubiläumsaustellung gestartet.