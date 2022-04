Bauarbeiten in Kaarst : Erschließung für Wohnen und Gewerbe gestartet

An der Birkhofstraße in Büttgen haben die Erschließungsmaßnahmen begonnen. Foto: Stadt Kaarst

Büttgen Die Erschließungsarbeiten an der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Holzbüttgen für weitere Gewerbeflächen und an der Birkhofstraße in Büttgen für ein Wohnquartier haben begonnen.